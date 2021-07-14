В Университете АДА пройдут обсуждения на тему «Охрана и устойчивое развитие лесов»

В последнее время распространяются информация и кадры о фактах уничтожения лесных массивов в разных регионах Азербайджана.

Как сообщили в среду Day.Az в Общественном объединении İDEA, чтобы провести обмен мнениями, найти ответы на вопросы, волнующие общественность, и обсудить пути решения проблемы, 15 июля в Университете АДА при организационной поддержке Национального альянса во имя устойчивого Азербайджана, при участии представителей Министерства экологии и природных ресурсов и активистов в области охраны окружающей среды будут проведены дебаты на тему "Охрана и устойчивое развитие лесов".

Желающие принять участие в мероприятии могут перейти по нижеприведенной ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdejjwyZ0bTCxvDMG7Srd5NM9shbeLd2N3R0PBS0M-Ayk10YQ/viewform.

В связи с пандемией количество очных участников будет ограничено, и к мероприятию можно будет также присоединиться на странице danma.azerbaijan в Facebook.