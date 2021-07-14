Житель Гейгеля подорвался на мине

Житель Гейгеля подорвался на мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Беновшели.

Житель села подорвался на мине во время выпаса скота. На место происшествия привлечена бригада скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.