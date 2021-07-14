https://news.day.az/society/1361717.html Житель Гейгеля подорвался на мине
Житель Гейгеля подорвался на мине
Житель Гейгеля подорвался на мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Беновшели.
Житель села подорвался на мине во время выпаса скота. На место происшествия привлечена бригада скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.
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