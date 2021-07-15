В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, место установки памятника возле станции метро "Ичеришехер" огорожено.

В ближайшие дни начнутся работы по закладке фундамента памятника.