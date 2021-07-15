https://news.day.az/society/1361748.html В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву - ФОТО
В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву - ФОТО
В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, место установки памятника возле станции метро "Ичеришехер" огорожено.
В ближайшие дни начнутся работы по закладке фундамента памятника.
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