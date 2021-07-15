Обнародована численность населения Азербайджана

С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 16 139 человек или 0,2 процента и составила 10 135 272 человек (на 1 июня 2021 года), передает Day.Az.

53,0% населения проживает в городах, 47,0% - в сельской местности, 49,9% - мужчины и 50,1% - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1002 женщины.