Названа статистика по разводам в Азербайджане

За январь-апрель текущего года отделами регистрации Минюста зарегистрировано 19 141 браков и 6 745 разводов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, согласно статистике, количество браков на 1000 человек увеличилось с 3,7 до 4,6, а количество разводов с 1,4 до 1,6 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.