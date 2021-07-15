https://news.day.az/society/1361782.html Названа статистика по разводам в Азербайджане
Названа статистика по разводам в Азербайджане
За январь-апрель текущего года отделами регистрации Минюста зарегистрировано 19 141 браков и 6 745 разводов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, согласно статистике, количество браков на 1000 человек увеличилось с 3,7 до 4,6, а количество разводов с 1,4 до 1,6 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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