МЧС распространило заявление о ДТП в Шамкире

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 68 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 5 человек. Тела Мамедова Рамина Закир оглу, 1989 г.р., и Алиева Айдына Валех оглу, 1983 г.р., были извлечены из деформированного транспортного средства в Шамкирском районе в результате столкновения автомобилей ГАЗель и ГАЗ.