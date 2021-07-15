Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Гёйгёля

14 июля около 21:00 в прокуратуру Гёйгёльского района поступила информация о том, что один человек погиб в результате подрыва на мине.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре, прокуратура и полиция провели осмотр места происшествия с участием сотрудников Азербайджанского агентства по разминированию.

Расследование показало, что в месте под названием "Фиолетовое пастбище" между Гёйгёльским и Кельбаджарским районами, которое до войны располагалось между позициями азербайджанской и армянской армий, Оджаггулуев Рамин Кямал оглу подорвался на противопехотной мине и погиб.

Прокуратура Гёйгёльского района возбудила уголовное дело по статье 120.2.4 и другим статьям Уголовного кодекса.

Ведется расследование.