Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Гёйгёля
14 июля около 21:00 в прокуратуру Гёйгёльского района поступила информация о том, что один человек погиб в результате подрыва на мине.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре, прокуратура и полиция провели осмотр места происшествия с участием сотрудников Азербайджанского агентства по разминированию.
Расследование показало, что в месте под названием "Фиолетовое пастбище" между Гёйгёльским и Кельбаджарским районами, которое до войны располагалось между позициями азербайджанской и армянской армий, Оджаггулуев Рамин Кямал оглу подорвался на противопехотной мине и погиб.
Прокуратура Гёйгёльского района возбудила уголовное дело по статье 120.2.4 и другим статьям Уголовного кодекса.
Ведется расследование.
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