Ханде Харманджи о дельта-штамме коронавируса

"Дельта-штамм коронавируса выявлен уже в Азербайджане".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, изначально было известно, что этот штамм будет выявлен в Азербайджане: "Этот штамм более заразен, поэтому больше людей могут заболеть. Большой разницы в мерах, которые необходимо принять, нет. Во-первых, необходимо вакцинироваться, во-вторых, соблюдать правила гигиены".