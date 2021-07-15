https://news.day.az/society/1361825.html Ханде Харманджи о дельта-штамме коронавируса
Ханде Харманджи о дельта-штамме коронавируса
"Дельта-штамм коронавируса выявлен уже в Азербайджане".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, изначально было известно, что этот штамм будет выявлен в Азербайджане: "Этот штамм более заразен, поэтому больше людей могут заболеть. Большой разницы в мерах, которые необходимо принять, нет. Во-первых, необходимо вакцинироваться, во-вторых, соблюдать правила гигиены".
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