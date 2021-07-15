https://news.day.az/society/1361831.html Свадебное видео камерунского футболиста и азербайджанки - ВИДЕО
Свадебное видео камерунского футболиста и азербайджанки - ВИДЕО
Состоялась свадебная церемония нападающего футбольного клуба "Кешля" Анатоля Абанга и его азербайджанской невесты Адели Гаджиевой.
Как передает Day.Az, свадьба прошла в одном из ресторанов Баку.
Представляем читателям данные кадры:
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