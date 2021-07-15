Свадебное видео камерунского футболиста и азербайджанки

Состоялась свадебная церемония нападающего футбольного клуба "Кешля" Анатоля Абанга и его азербайджанской невесты Адели Гаджиевой.

Как передает Day.Az, свадьба прошла в одном из ресторанов Баку.

Представляем читателям данные кадры: