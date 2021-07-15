Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но в некоторых частях полуострова утром возможны кратковременные дожди.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 22-24, днем - 29-34 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура морской воды на северных пляжах: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах: (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.