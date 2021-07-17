В бакинском отеле женщине нанесли 23 ножевых раны

Инцидент с нанесением ножевых ран произошел в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, происшествие зарегистрировано в одном из отелей в поселке 8-й километр.

Неустановленный пока мужчина нанес ножом 23 удара Мирозевой Айгюн Вагиф гызы 1988 года рождения в ванной комнате гостиничного номера. Раненая госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.