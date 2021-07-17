https://news.day.az/society/1362397.html В бакинском отеле женщине нанесли 23 ножевых раны
В бакинском отеле женщине нанесли 23 ножевых раны
Инцидент с нанесением ножевых ран произошел в Низаминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, происшествие зарегистрировано в одном из отелей в поселке 8-й километр.
Неустановленный пока мужчина нанес ножом 23 удара Мирозевой Айгюн Вагиф гызы 1988 года рождения в ванной комнате гостиничного номера. Раненая госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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