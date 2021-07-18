Завтра в Баку будет 37-градусная жара

Обнародован прогноз погоды на 19 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26, днем - 33-38 градусов тепла, в Баку ночью - 24-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-65% , днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26 градусов тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в праздничные дни на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры воздуха до 38-40 градусов, умеренный ветер, что неблагоприятно для большинства населения.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем - 35-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 24-29 градусов тепла.

В праздничные дни будет жарко, в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 35-38 градусов, 20-21 июля - местами до 40 градусов, в районах республики 35-40 градусов тепла, а 20-22 июля в некоторых центральных районах до 42-44 градусов тепла.