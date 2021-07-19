Завтра в Азербайджане будет до 44 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, ветер южный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 24-28, днем - 35-39, в Баку ночью - 25-27, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70 %, днем - 40-45 %.

На пляжах Абшерона ожидается южный ветер, температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди. Ветер восточный.

Ночью - 23-28, днем - 35-40, местами 42-44, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.