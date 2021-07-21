https://news.day.az/society/1363438.html Все мечети и святилища на освобожденных землях будут восстановлены – Аллахшукюр Пашазаде
Все мечети и святилища на освобожденных землях будут восстановлены – Аллахшукюр Пашазаде
Убежден, что все разрушенные мечети, святилища и кладбища на освобожденных землях будут восстановлены.
Об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, от увиденного в Агдаме сжимается сердце.
"Президент Азербайджана заявил, что мы восстановим эти территории и в скором времени вернемся на земли наших отцов и дедов", - сказал Пашазаде.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре