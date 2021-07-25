https://news.day.az/society/1364628.html Владельцы ресторанов в Масаллы оштрафованы на 8 тысяч манатов - ФОТО
Владельцы ресторанов в Масаллы оштрафованы на 8 тысяч манатов - ФОТО
В Масаллы оштрафованы владельцы ресторанов и организаторы свадеб, нарушившие правила карантинного режима.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.
Сотрудники Масаллинского РОП выявили, что информация о свадебных торжествах в ресторанах Gənclik и Boradigah не была введена на портал icaze.e-gov.az, а также установлено, что число гостей превышало допустимое количество.
Согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках, владельцы этих объектов были оштрафованы на 4 000 манатов, а организаторы свадеб - на 400 манатов каждый.
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