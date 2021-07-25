Владельцы ресторанов в Масаллы оштрафованы на 8 тысяч манатов

В Масаллы оштрафованы владельцы ресторанов и организаторы свадеб, нарушившие правила карантинного режима.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

Сотрудники Масаллинского РОП выявили, что информация о свадебных торжествах в ресторанах Gənclik и Boradigah не была введена на портал icaze.e-gov.az, а также установлено, что число гостей превышало допустимое количество.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках, владельцы этих объектов были оштрафованы на 4 000 манатов, а организаторы свадеб - на 400 манатов каждый.