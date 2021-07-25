В Азербайджане выявлено 386 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек вылечились, 4 - скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 443 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 056 человек вылечились, 5 006 - скончались, число активных больных составляет 3 381.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 9 684 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 975 081.