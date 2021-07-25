https://news.day.az/society/1364631.html В Азербайджане выявлено 386 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено 386 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек вылечились, 4 - скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 443 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 056 человек вылечились, 5 006 - скончались, число активных больных составляет 3 381.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 9 684 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 975 081.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре