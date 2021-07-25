Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 46 910 человек, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 20 061, вторую - 26 849.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 563 897.

При этом первую дозу вакцины получили 2 654 076, вторую - 1 909 821 человек.