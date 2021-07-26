Уникальные “космические пейзажи” Зангезура

В 1967 году Зангезур посетил классик советской фотожурналистики Всеволод Сергеевич Тарасевич (1919-1998), передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В частности, он запечатлел горные пейзажи исконно азербайджанской провинции Зангезур, принадлежавшей с 1920-х годов искусственно созданной Армении.

В данном случае, речь идет о "космических пейзажах" Зангезура, в окрестностнях Герюсы (древний азербайджанский город, также назывался Герусы, Геруса, названный армянами Горис).

Горный ландштафт в окрестностнях Герюсы - уникальное явление природы. Причудливой формы скалы-останцы напоминали лунный пейзаж. Похожие обнаруживали лишь в Каппадокии или Северной Америке, что лишний раз доказывает уникальность и богатство природы Азербайджана.

Неудивительно, что "космические пейзажи" Зангезура привлекали внимание самых разных путешественников, художников и фотографов.

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