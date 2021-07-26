https://news.day.az/society/1364702.html В Сальяне мотоциклист столкнулся с ВАЗ-2107 - есть погибший
В Сальяне мотоциклист столкнулся с ВАЗ-2107 - есть погибший
В Сальяне в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла.
Как сообщает Day.Az, ДТП зафиксирован утром на трассе Алят-Астара. Водитель мотоцикла житель города Сальян Гусейнов Мубариз Афлатун оглу 1968 года рождения получил тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем марки ВАЗ-2107. Пострадавший скончался при транспортировке в больницу.
По факту проводится расследование.
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