В Сальяне мотоциклист столкнулся с ВАЗ-2107

В Сальяне в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла.

Как сообщает Day.Az, ДТП зафиксирован утром на трассе Алят-Астара. Водитель мотоцикла житель города Сальян Гусейнов Мубариз Афлатун оглу 1968 года рождения получил тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем марки ВАЗ-2107. Пострадавший скончался при транспортировке в больницу.

По факту проводится расследование.