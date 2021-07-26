На улицах Баку вновь образовались пробки

На ряде дорог Баку наблюдается повышенная плотность транспортного потока.

Движение затруднено на трассе Баку - Сумгайыт, в Хырдалане и 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на BNA.

Пробки образовались на Тбилисском проспекте (от круговой развязки 20 Января до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении центра), проспекте Гара Гараева (от станции метро "Нефтчиляр" в направлении ст/м "Кероглу"), проспекте Бабека (от пересечения с улицей Наджафгулу Рафиева в направлении центра города и проспекта Гейдара Алиева), улице Алы Мустафаева (в направлении проспекта Зии Буниятова).