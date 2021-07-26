Борющимся с коронавирусом выплачено 30 млн манатов

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в течение февраля, марта и апреля 2021 года выплатило участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией медицинским работникам 26,4 млн. манатов, не медицинским работникам - 3,2 млн. манатов.

Как сообщили Day.Az в агентстве, привлеченным к мерам по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции медицинским работникам частных медицинских учреждениях за февраль и апрель текущего года выплачена срочная надбавка в размере 23 000 манатов.