https://news.day.az/society/1364733.html Борющимся с коронавирусом выплачено 30 млн манатов
Борющимся с коронавирусом выплачено 30 млн манатов
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в течение февраля, марта и апреля 2021 года выплатило участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией медицинским работникам 26,4 млн. манатов, не медицинским работникам - 3,2 млн. манатов.
Как сообщили Day.Az в агентстве, привлеченным к мерам по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции медицинским работникам частных медицинских учреждениях за февраль и апрель текущего года выплачена срочная надбавка в размере 23 000 манатов.
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