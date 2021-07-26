Названа дата начала электронной записи детей в детсады Баку

С 2 августа начнется прием детей в дошкольные образовательные учреждения столицы в электронном порядке.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, руководитель аппарата главы ИВ города Баку Элгин Габибуллаев отметил, что в Низаминском районе, который выбран в качестве пилотного проекта, все подготовительные и организационные работы завершены. Теперь родители смогут регистрировать своих детей в столичных детских садах, не выходя из дома, получать информацию о свободных местах в детских садах в электронном порядке.