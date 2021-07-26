https://news.day.az/society/1364752.html В Азербайджане вновь ужесточат карантинный режим? - официальный ответ Кабмина
В Азербайджане вновь ужесточат карантинный режим? - официальный ответ Кабмина
По официальным данным, опубликованным Оперативным штабом при Кабинете Министров, в последние дни увеличилось количество случаев заражения коронавирусом в Азербайджане. По слухам, распространяющимся в социальных сетях, а также среди населения, в августе-сентябре ожидается повторное ужесточение карантинного режима.
Как передает Day.Az, на запрос Modern.az в Оперативном штабе при Кабинете Министров сообщили, что решения принимаются с учетом всех показателей:
"После смягчения ожидалось, что количество заражений увеличится. Но сейчас цифры не вызывают тревоги. Если количество заражений останется неизменным, не будет никаких трудностей".
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