В Азербайджане вновь ужесточат карантинный режим?

По официальным данным, опубликованным Оперативным штабом при Кабинете Министров, в последние дни увеличилось количество случаев заражения коронавирусом в Азербайджане. По слухам, распространяющимся в социальных сетях, а также среди населения, в августе-сентябре ожидается повторное ужесточение карантинного режима.

Как передает Day.Az, на запрос Modern.az в Оперативном штабе при Кабинете Министров сообщили, что решения принимаются с учетом всех показателей:

"После смягчения ожидалось, что количество заражений увеличится. Но сейчас цифры не вызывают тревоги. Если количество заражений останется неизменным, не будет никаких трудностей".