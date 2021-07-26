В Азербайджане более 2 000 человек не пустили на свадьбы

25 июля представители МВД, Агентства по безопасности пищевых продуктов и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 292 свадебных торжеств в Баку и по стране.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, мониторинг охватил мероприятия, которые прошли в 204 свадебных залах и 88 частных дворах.

- В отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК РФ (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов);

- 132 человека оштрафованы по ст. 211 КоАП (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов);

- В суд отправлены материалы о 6 лицах;

- 2345 человек не были допущены на празднования из-за отсутствия COVID-паспортов.