Продлен срок приема документов для перевода студентов

Продлен срок приема документов в электронном порядке для перевода студентов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, прием документов продлится до 15:00 26 июля.

До сегодняшнего дня посредством transfer.edu.az зарегистрировано 1363 обращения по переводу студентов. Из них 14 обращений для перевода или смены специальности на уровне магистратуры, 113 -из зарубежных вузов, 127 - из среднего специального учебного заведения, 1123 - из местных вузов.