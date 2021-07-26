https://news.day.az/society/1364777.html Продлен срок приема документов для перевода студентов
Продлен срок приема документов для перевода студентов
Продлен срок приема документов в электронном порядке для перевода студентов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, прием документов продлится до 15:00 26 июля.
До сегодняшнего дня посредством transfer.edu.az зарегистрировано 1363 обращения по переводу студентов. Из них 14 обращений для перевода или смены специальности на уровне магистратуры, 113 -из зарубежных вузов, 127 - из среднего специального учебного заведения, 1123 - из местных вузов.
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