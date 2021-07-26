Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Джалилабадского района

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста в отношении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова.

Как сообщает Day.Az, согласно принятому на процессе решению, срок избранной в его отношении меры пресечения продлен еще на 3 месяца.

Отметим, Н.Зейналов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (Присвоение или растрата, неоднократно), 179.2.3 (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения;), 179.2.4 (Присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (Получение взятки, неоднократно), 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Н.Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной в здании ИВ Джалилабадского района.