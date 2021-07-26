https://news.day.az/society/1364855.html Применяемые в Азербайджане вакцины от COVID-19 абсолютно безопасны - Шахмар Мовсумов
Применяемые в Азербайджане вакцины от COVID-19 абсолютно безопасны - Шахмар Мовсумов
Применяемые в Азербайджане вакцины от коронавируса абсолютно безопасны.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az.
Он также отметил эффективность применяемых в Азербайджане вакцин от COVID-19.
"99 процентов скончавшихся в Азербайджане от коронавируса после начала вакцинации и до сегодняшнего дня - это граждане, которые не прошли вакцинацию", - сказал Мовсумов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре