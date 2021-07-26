Обязательно ли вступающим в брак проходить вакцинацию от COVİD-19?

Вступающим в брак рекомендуется пройти вакцинацию от COVİD-19.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Рекомендуем пройти вакцинацию еще до создания семьи и планирования детей. Потому что выявление вируса во время беременности может привести к трудностям, повлиять на развитие ребенка", - сказала Гараева.