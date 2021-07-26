Вакцинация - единственный способ борьбы с коронавирусом.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az

По его словам, победа над коронавирусом станет возможна после вакцинации всего населения.

"Другого пути нет. Вакцина - приоритетный вопрос во всех странах. Этот вопрос остается приоритетным и в Азербайджане. Пройдя вакцинацию, мы должны внести свой вклад в дело скорейшего спасения от этой беды", - сказал Мовсумов.