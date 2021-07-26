В Азербайджане продолжают действовать правила карантина. Призываю всех соблюдать их.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az.

Очень важно, чтобы эти правила соблюдали все, отметил помощник Президента.

"Карантинный режим был ослаблен, но правила остаются в силе. То есть остаются в силе требования о соблюдении социальной дистанции, правил гигиены, использовании масок в закрытых помещениях", - сказал Мовсумов.