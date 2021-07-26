https://news.day.az/society/1364871.html Будет ли работать общественный транспорт по выходным? - отвечает помощник Президента Азербайджана
Будет ли работать общественный транспорт по выходным? - отвечает помощник Президента Азербайджана
Вопрос возобновления работы общественного транспорта по выходным дням пока не обсуждается.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az.
По его словам, существует много причин темпов роста инфицирования коронавирусом, и одна из них - активность людей.
"Можно заметить, что в выходные дни активность людей снижается из-за неработающего общественного транспорта", - сказал Мовсумов.
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