Будет ли работать общественный транспорт по выходным?

Вопрос возобновления работы общественного транспорта по выходным дням пока не обсуждается.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az.

По его словам, существует много причин темпов роста инфицирования коронавирусом, и одна из них - активность людей.

"Можно заметить, что в выходные дни активность людей снижается из-за неработающего общественного транспорта", - сказал Мовсумов.