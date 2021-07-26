https://news.day.az/society/1364873.html Шахмар Мовсумов об открытии сухопутных границ
Шахмар Мовсумов об открытии сухопутных границ
Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов прокомментировал вопрос открытия сухопутных границ.
Как сообщает Day.Az, он сказал, что в настоящее время вопрос открытия сухопутных границ не обсуждается и не предусматривается.
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