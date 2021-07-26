Шахмар Мовсумов об открытии сухопутных границ

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов прокомментировал вопрос открытия сухопутных границ.

Как сообщает Day.Az, он сказал, что в настоящее время вопрос открытия сухопутных границ не обсуждается и не предусматривается.