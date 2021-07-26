https://news.day.az/society/1364883.html В Азербайджане невакцинированным лицам выдадут спецсертификат
В Азербайджане невакцинированным лицам выдадут спецсертификат
Лицам, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, планируется выдать сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана Мовсум Шахмаров.
По его словам, выдача этих сертификатов предусмотрена для беременных; кормящих матерей, а также других лиц, которым противопоказана вакцинация. С этой целью министерство здравоохранения создаст специальную комиссию.
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