В Азербайджане невакцинированным лицам выдадут спецсертификат

Лицам, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, планируется выдать сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана Мовсум Шахмаров.

По его словам, выдача этих сертификатов предусмотрена для беременных; кормящих матерей, а также других лиц, которым противопоказана вакцинация. С этой целью министерство здравоохранения создаст специальную комиссию.