https://news.day.az/society/1364901.html Будет ли в Азербайджане очередной локдаун? - отвечает Шахмар Мовсумов
Будет ли в Азербайджане очередной локдаун? - отвечает Шахмар Мовсумов
При массовой вакцинации населения за короткий срок необходимости в ограничениях не возникнет.
Об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает Day.Az.
Ухудшение же эпидемиологической ситуации вынудит прибегнуть к введению ограничений, добавил он.
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