Будет ли в Азербайджане очередной локдаун?

При массовой вакцинации населения за короткий срок необходимости в ограничениях не возникнет.

Об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает Day.Az.

Ухудшение же эпидемиологической ситуации вынудит прибегнуть к введению ограничений, добавил он.