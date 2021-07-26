https://news.day.az/society/1364907.html В Азербайджане обсуждается вопрос возобновления работы театров и кинотеатров
В Азербайджане обсуждается вопрос возобновления работы театров и кинотеатров
В Азербайджане обсуждается вопрос возобновления работы в будущем театров и кинотеатров.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.
По его словам, если в будущем работа театров и кинотеатров будет возобновлена, то вход в них будет разрешен только по COVID-паспортам.
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