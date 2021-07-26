Государственное морское агентство сделало предупреждение о погодных условиях на Каспии

В Национальный центр дистанционного распознавания и отслеживания судов Государственного морского агентства поступило предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, начиная с вечера, в акватории Каспийского моря будет дуть северо-западный, северный ветер скоростью 13-18, временами до 20-23 м/с, затем усилится до 25-30 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 3,0-5,5 метров. С вечера 27 по 29 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24, порывами до 28-33, в открытом море до 35 м/с.

Судовладельцы, капитаны портов, инспекторы контроля портов проинструктированы о реализации соответствующих мер и усилении службы. На территории Службы управления движением судов судам, стоящим на якоре и находящимся в движении, была передана информация, даны соответствующие инструкции.

В соответствии с погодными условиями Национальный центр принимает меры по разрешению движения судов и входа-выхода из портов, ограничению движения, закрытию портов.

Сегодня учреждения, принадлежащие нефтегазовым платформам в море, были проинформированы о предупреждении о погоде. В прибрежных районах навигационные и коммуникационные станции работают на полную мощность.