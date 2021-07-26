В Азербайджане за сутки выявлено 272 случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 272 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 80 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три человека скончались.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 136 человек вылечились, 5 009 - скончались, число активных больных составляет 3 570.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 5 616 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 980 697.