https://news.day.az/society/1364914.html В Азербайджане за сутки выявлено 272 случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 272 случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 272 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 80 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три человека скончались.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 136 человек вылечились, 5 009 - скончались, число активных больных составляет 3 570.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 5 616 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 980 697.
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