Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 432 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 197, вторую дозу получили 235 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4564329, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2654273, вторую дозу получил 1910056 человек.