МЧС обратилось к населению
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, с 27 по 29 июля на территории страны ожидается изменение погодных условий, будет дуть сильный ветер.
В связи с этим МЧС просит людей быть внимательными и строго соблюдать соответствующие правила безопасности.
"Учитывая, что в летний сезон люди едут на пляжи, напоминаем, что в сильную ветреную погоду заходить в море опасно.
Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров, возникающих при сильном ветре, осложняется", - говорится в информации министерства.
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