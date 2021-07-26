Будут ли требовать COVID-паспорта у посетителей салонов красоты и парикмахерских?

В Азербайджане у посетителей салонов красоты и парикмахерских не будут требовать COVID-паспорта.

Это предусматривают изменения в постановление Кабмина "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений", сообщает Day.Az.

Согласно поправкам, с первого сентября граждане старше 18 лет смогут пользоваться услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров только при наличии у них COVID-паспорта.

Однако это требование не распространяется на посетителей парикмахерских и салонов красоты.

В соответствии с изменениями, до первого сентября минимум 80 процентов работников парикмахерских и салонов красоты должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а до первого октября - вторую дозу, либо иметь сертификат иммунитета от COVID-19.