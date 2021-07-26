В Сумгайыте ресторан «By Niyam Salami» оштрафован на 4000 манатов

В ходе проверок, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции с целью соблюдения правил карантинного режима на свадебных церемониях, были выявлены факты нарушения правил карантинного режима на свадебной церемонии в ресторане "By Niyam Salami".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, также было установлено, что информация в связи со свадебной церемонией не была введена на icaze.e-gov.az.

В связи с выявленными нарушениями к административной ответственности привлечен арендатор объекта житель города Сумгайыт Джафаров Али Гурбан оглу. Согласно статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях он был оштрафован на 4000 манатов.

Отметим, другим арендатором объекта является певец Ниямеддин Сафаров (Niyam Salami).