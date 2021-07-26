Уникальные находки в Кешикчидаге

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана реализует проект "Научно-археологические раскопки и летняя школа в Кешикчидаге" (Keşikçidağda elmi-arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi), сообщили Day.Az в министерстве.

При участии сотрудников Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводятся археологические раскопки в двух курганах в ущелье Сарыйохуш на территории Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг".

Завотделом по охране культурного наследия Госслужбы Руслан Энверли и другие сотрудники ознакомились с ходом работ по проекту.

Директор заповедника "Кешикчидаг" Муса Мурсагулиев, проинформировав о проекте, отметил, что археологические работы на территории проводились с декабря прошлого года по февраль 2021 года.

По словам завотделом по связям с общественностью Института археологии и этнографии НАНА, археолога Пярвиза Гасымова, исследованы два из многочисленных курганов, находящихся на территории.

В ходе предварительных исследований в погребальной камере были обнаружены несколько черных полированных кувшинов с узорами, бронзовый меч, наконечники стрел из обсидиана и кремния, бронзовые аксессуары для одежды, относящиеся к позднему бронзовому и раннему железному веку и характерные для Ходжалы-Гедабекской археологической культуры.

Наряду с этим, в одном из курганов были обнаружены широко распространенная на Древнем Востоке цилиндрическая печать и алтарь с останками различных животных, предположительно принадлежавшие знатному представителю того периода.