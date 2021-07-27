Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с ветреными погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, в связи с прогнозом о сильном ветре, поступившем в Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует участникам движения быть предельно осторожными и внимательными для сохранения жизни и здоровья, предотвращения различных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, а также во избежание повреждения транспортных средств.

"Водители должны выбирать ограничение скорости в соответствии с метеорологическими условиями, а также не останавливать автомобили средств около мест, где ведутся строительные работы, деревьев, больших рекламных щитов, в том числе других предметов, которые могут быть опрокинуты или сломаны в результате воздействия ветра", - говорится в информации.