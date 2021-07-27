В Азербайджане утвержден новый госстандарт в сфере охраны окружающей среды

В Азербайджане утвержден госстандарт AZS ISO 14001: 2021 (az) "Системы управления окружающей среды. Требования и показатели по использованию", сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

Стандарт утвержден для создания возможностей систематического контроля над негативным воздействием на окружающую среду.

Стандарт основывается на последней версии международного стандарта ISO 14001 и разработан юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации" Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики и Общественным объединением "Ассоциация качества".

В связи с вступлением в силу нового стандарта госстандарты AZS 835-2015 (ISO 14001-2004) и AZS 054-2001 утратили силу.

Применение нового стандарта будет способствовать рациональному использованию воды и энергии, системному выполнению требований законодательства и охране окружающей среды.