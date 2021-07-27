В Азербайджане завершился прием документов для перевода студентов

В Азербайджане завершился прием документов в электронном порядке для перевода студентов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, прием документов проходил с 12 по 26 июля.

Посредством transfer.edu.az зарегистрировано 1548 обращений по переводу студентов. Из них 15 обращений для перевода или смены специальности на уровне магистратуры, 158 - из зарубежных вузов, 145 - из среднего специального учебного заведения, 1230 - из местных вузов.

Предполагается, что результаты будут объявлены в августе.