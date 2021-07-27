https://news.day.az/society/1365139.html В Балакене организаторы свадеб оштрафованы за нарушение карантина - ФОТО - ВИДЕО
В Балакене организаторы свадеб оштрафованы за нарушение карантина - ФОТО - ВИДЕО
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Балаканского района, было выявлено нарушение правил карантинного режима во время свадебных церемоний, организованных в частных домах, расположенных на территории сел Махамалар и Тулу.
Как сообщили Day.Az в Шекинском региональном отделении пресс-службы МВД, при проверке мероприятий сотрудники милиции обнаружили, что на церемонии присутствовало слишком много гостей.
Организаторы свадьбы были привлечены к административной ответственности за нарушения и оштрафованы на 400 манатов каждый.
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