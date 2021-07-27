Наркомания - одна из серьезных проблем, стоящих перед обществом

Наркомания - одна из самых серьезных проблем, стоящих перед обществом. Употребление наркотиков серьезно сказывается не только на здоровье людей, но и на их моральном состоянии, здоровье общества в целом.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, борьба с наркоманией сегодня должна стать одним из важнейших вопросов.

"Считаю, что каждый член общества должен активно бороться с этим негативным явлением. Борьба с наркотиками должна начинаться с семьи. Потому что, к сожалению, сегодня наркомания резко помолодела, и в некоторых случаях мы наблюдаем пристрастие к наркотическим средствам 9-14-летних.

Причина заключается в том, что иногда дети в этом возрасте остаются без присмотра. В данном вопросе на родителей ложится большая ответственность. Родители должны постоянно следить за своими детьми, которые еще не до конца осознали жизнь, опасность "белой смерти", - сказала Гасанова.

По словам депутата, определенную роль в распространении наркотиков играет интернет.

"Учитывая, что подавляющее большинство населения страны, включая несовершеннолетних, имеет доступ к интернету, продажа наркотиков через глобальную сеть становится крайне опасной тенденцией.

Еще одна угроза кроется в распространении метамфетамина, который еще называют "паты" или "шюше", и героина. К сожалению, мы слышим о смертях молодых людей под воздействием этих наркотиков. Все это должно стать для нас серьезным сигналом. Как общество мы должны активно бороться с наркотиками. В то же время правоохранительные органы должны усилить борьбу с наркотиками, а соответствующие структуры - расширить работы по просвещению населения, в частности молодежи. Большая ответственность в этой связи ложится и на организации гражданского общества. НПО также должны активизировать свою деятельность в этом направлении и принимать активное участие в просвещении молодежи и подростков. Ради будущего и здоровья нашего общества мы должны сообща бороться с этим бедствием", - сказала Гасанова.