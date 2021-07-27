Два сотрудника БГУ получили ножевые ранения

В Бакинском государственном университете произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня на территории университета.

Неизвестный напал с ножом на советника ректора по финансовым вопросам Мирзу Мирзоева и коменданта БГУ.