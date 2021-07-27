https://news.day.az/society/1365155.html Два сотрудника БГУ получили ножевые ранения
Два сотрудника БГУ получили ножевые ранения
В Бакинском государственном университете произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня на территории университета.
Неизвестный напал с ножом на советника ректора по финансовым вопросам Мирзу Мирзоева и коменданта БГУ.
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