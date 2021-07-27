https://news.day.az/society/1365160.html Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраиле
27 июля в результате подрыва на противопехотной мине сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики Насиров Бахруз Тапдыг оглу, командированный в село Мехдили Джабраильского района в связи с поисками неразорвавшихся боеприпасов, получил травмы различной степени тяжести.
Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре.
Согласно информации, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Джабраильского района проводится расследование.
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