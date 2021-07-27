В Азербайджане разработано мобильное приложение для проверки COVID-паспортов

Центр развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики разработало специальное мобильное приложение для проверки COVID- паспортов в учреждениях, предусмотренных постановлением Кабинета Министров.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

Мобильное приложение, которое будет запущено с 1 сентября, смогут использовать уполномоченные лица, определенные посредством портала icazə.e-gov.az.

Авторизованное лицо, получившее доступ к системе через приложение, сможет проверить, действителен ли у гражданина COVID-паспорт или сертификат об и иммунитете, проверив QR-код COVID-паспорта (сертификата об иммунитете) или введя данные удостоверения личности.

Ф.Джафаров отметил, что если у какого-либо лица при себе не будет COVID- паспорта, то наличие COVID-паспорта можно будет проверить по FİN-номеру.

Если у гражданина нет COVID-паспорта, то немедленно на экране появляется предупреждение, и это человек не будет допущен в места, указанные в постановлении Кабинетом министров.

Граждане смогут посмотреть COVID-паспорта на портале "myGov.az" или в мобильном приложении myGov.az, мобильном приложении e-TƏBIB или посредством its.gov.az, при необходимости можно сделать распечатку. Мобильное приложение предназначено для учреждений, организаций.